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Metin Öztürk 'Maalesef' diyerek duyurdu: Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kupa kurasını değerlendirirken bir de haber verdi

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 17:10
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten flaş açıklama

Metin Öztürk 'Maalesef' diyerek duyurdu: Galatasaray'a kötü haber
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin kendileri için önemli tarafının, sporda barış ve dostluğu simgelemesi olduğunu söyledi.

Elemeler sürdükçe takım sayısının azaldığını ve rakiplerin güçlendiğini vurgulayan Öztürk, "Ziraat Türkiye Kupası'nın bizim için en önemli tarafı, sporun barış, dostluk tarafının en önemli simgesi olması. Kastamonuspor ile oynadık, Ofspor ile oynadık, şimdi Keçiörengücü ile oynuyoruz. Kendi ligimiz dışında Türkiye'nin dört bir yanından sporcu dostları ağırlıyoruz." diye konuştu.

Ligde derin bir kadroyla mücadele verdiklerini ifade eden Öztürk, Ross'un sakatlığı ile ilgili de konuştu ve şöyle devam etti:

"Bu sene bu konuda bizler gerçekten şanslıyız. Dursun Başkanımız liderliğinde müthiş bir ekip kuruldu. Fakat oynatamadığımız, deneyemediğimiz birçok oyuncumuz oluyor. Türkiye Kupası sebebiyle hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda zirveye doğru ilerliyoruz. Sakatlık olmamasını temenni ediyorum. Mathias Ross nazara geldi, en son maçta sakatlandı ve maalesef iki ay yok. Bizim için sporcu sağlığı maç kazanmak kadar önemli. Onların her biri ekmeklerini bu sayede kazanıyorlar. Umarım Mathias kısa sürede aramıza katılır. Çok geçmiş olsun."

Metin Öztürk, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir ile yapacakları mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Rakibin Medipol Başakşehir olmasının ayrı bir önem arz ettiğini Belirten Öztürk, "Ancak her maç 3 puan değerinde. Başakşehir'i yenersek de 3 puan alacağız. Sonunda kimi yendiğiniz, kime kaybettiğinize bakılmıyor. Zirvede bitirip bitirmemek önemli. Şu an takım çıkış trendinde. Başakşehir de öyle. Umarım güzel bir maç olur. Galatasaray, şampiyonluğa giden yolda bir engeli de sakatlıksız, sorunsuz geçer ve Dünya Kupası arasına keyifle gireriz." şeklinde konuştu.

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