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Galatasaray ile Adana Demirspor 37. randevuda

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 09:49
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Galatasaray ile Adana Demirspor 37. randevuda

Galatasaray ile Adana Demirspor 37. randevuda
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İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 36 müsabakada Galatasaray 19, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 59 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol bulabildi.

- Adana'daki maçlar

İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor.

Adana'da yapılan 18 lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 6 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 18 maçın 12'sinde gol atamadı.

- En farklı skorlar

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.

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