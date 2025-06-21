Galatasaray ile adı geçmişti! Robert Lewandowski'den açıklama

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Galatasaray ile adı geçmişti! Robert Lewandowski'den açıklama

İspanyol devi Barcelona'da kariyerine devam eden Robert Lewandowski için Galatasaray iddiaları gündeme gelmişti. Polonyalı oyuncu, geleceği hakkında bir açıklama yaptı.

Barcelona formasıyla son senesine giren Robert Lewandowski'nin adı Süper Lig devi Galatasaray ve bazı Suudi Arabistan ekipleri ile anılmaya başlamıştı. Dünyaca ünlü golcüden sürpriz bir açıklama geldi.

ROBERT LEWANDOWSKI'DEN BARÇA'DA KALMA SİNYALLERİ

Tüm bu transfer söylentilerine rağmen deneyimli golcü, Katalonya'da kalma arzusunu sürdürüyor. Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda, "Bu seviyede en az bir yıl daha kendimi oynarken görüyorum." dedi.

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2026'DA ARABİSTAN'DA OLACAK

Suudi Arabistan merkezli Al-Riyadiyah gazetesi ise Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi 2026'da sona erdiğinde, Suudi Ligi'ne transfer olacağını iddia etti.

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