Galatasaray ile anılan Donnarumma'dan tartışma yaratan paylaşım

Paris Saint Germain'de geleceği tartışılan 26 yaşındaki İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın sosyal medya hesabından yaptığı göndermeli paylaşım, Fransız basınında gündeme oturdu.

DONNARUMMA'DAN PSG YÖNETİMİNE '1 NUMARA' GÖNDERMESİ

Lille'den Lucas Chevalier'yi kadrosuna katan PSG'de 1 numaralı kalecinin kim olacağı tartışma konusu olmuştu.

Bunun üzerine Donnarumma, eşi ve çocuğuyla birlikte üzerinde '1 Numara' yazılı pastanın önünde çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.

Bu fotoğrafın doğrudan PSG yönetimine bir gönderme niteliğinde olduğu ifade edildi.

GALATASARAY İLE BİRLİKTE AVRUPA DEVLERİ İLGİLENİYOR

Donnarumma ile Galatasaray'ın yanı sıra Real Madrid, Manchester United, Inter gibi dev kulüpler de ilgileniyor.