Galatasaray ile anılan Paredes'in yeni adresi belli oldu

PSG forması giyen ve uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Paredes, Jose Mourinho'nun Roma'sına gidiyor.



Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Roma, transfer için PSG ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

İtalyan ekibinin, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için 4 milyonun biraz üzerinde bir bonservis ödeyeceği belirtildi.



Ayrıca Paredes'in İtalya'ya gideceği ve ardından eski takımı Roma ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı.



Kariyerinde daha önce Roma forması giyen Paredes, İtalyan temsilcisinde 54 maçta sahaya çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.