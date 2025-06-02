Galatasaray ile anılıyordu! Robert Lewandowski'den açıklama

İspanyol devi Barcelona'nın 36 yaşındaki golcüsü Robert Lewandowski'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları gündeme düşmüştü. Bu iddialar sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmışken, Polonyalı yıldızdan geleceği hakkında açıklama geldi.

ROBERT LEWANDOWSKI KALMA SİNYALİ VERDİ

Mundo Deportivo'ya konuşan 36 yaşındaki futbolcu, "En az bir yıl daha en üst seviyede oynayabilirim." dedi.

Bu açıklamasının ardından "Barcelona ile bir yıl daha sözleşmen var ve bu sözleşmede uzatma opsiyonu yok. Bu, Barcelona'daki son sezonun mu olacak?" sorusu yöneltilen Lewandowski, "Önümüzdeki sezonun ardından ne yapacağıma karar vermek için yeterli zamanım olduğunu düşünüyorum. Geçen sezonki gibi aynı seviyede oynayabilirim ama futbol dışında da fikrimi değiştirebilecek şeyler var. Bu yüzden şu anda bu konuları düşünmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Biraz dinleneceğim ve sonra da sezon öncesi hazırlıkları var. Sezona iyi hazırlanmak için zamanım olacak. Fiziksel olarak iyi olacağıma eminim. Sezona hazırlanmak için birkaç haftamız var. Bu takımda çok keyifli zamanlar geçirdim ve burada oynadığım için çok gurur duyuyorum." yanıtını verdi.

"BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ZAMANA İHTİYAÇ VARDIR"

"Bu takımda çok keyifli zamanlar geçirdim ve burada oynadığım için çok gurur duyuyorum." sözlerine açıklık getiren Polonyalı futbolcu, "Bunu söyledim çünkü yeni bir dönemin başladığını hissediyorum, birçok şampiyonluk kazanabileceğimiz, Camp Nou'ya geri döneceğiz... Barcelona'ya ilk geldiğimde zor bir dönem olduğunu biliyordum ama Barcelona'ya gelip bu takım için oynamak istedim. Bu takımın değişmesi, bir seviyeye gelmesi ve iyi işleyen şeyleri bulması için biraz zamana ihtiyacı olduğunu biliyordum. Futbolda bir şeyleri değiştirmek için zamana ihtiyacınız vardır. Her şeyi bir veya iki sezonda değiştiremezsiniz. İstikrar için biraz zamana ihtiyacınız vardır." sözlerini sarf etti.