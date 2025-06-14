Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! Fenerbahçe'den Jonathan David'e ütopik teklif

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Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! Fenerbahçe'den Jonathan David'e ütopik teklif

Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, dün gece saatlerinde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Jonathan David için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Kanadalı yıldıza çılgın bir teklif yaparak ikna etti ancak transfer için bir engel daha var. İşte detaylar...

Fenerbahçe, transfer dönemine damga vuracak bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Lille ile sözleşmesi sona eren Kanadalı golcü Jonathan David'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

FENERBAHÇE JONATHAN DAVID İLE ANLAŞTI

Başkan Ali Koç'un talimatıyla harekete geçen yönetim, yıldız oyuncunun menajeri Nick Mavromaras ile temaslarını sıklaştırdı.David'in yıllık 9 milyon euroluk maaş talebini kabul eden Fenerbahçe, şu anda 15 milyon euro olarak istenen imza parasını düşürmenin yollarını arıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa sürede sonuca ulaşması bekleniyor.

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DEVİN ÖZEK DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, transferin baş aktörlerinden biri. Başkan Ali Koç'un "Bu işi bitir" direktifi verdiği Özek, David'in menajeriyle bir görüşme daha yaptı. Maaş konusunda el sıkışılırken, imza parası için pazarlıklar devam ediyor.

GALATASARAY İLE ANLAŞTIĞI İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Öte yandan sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın, dün gece geç saatlerde yıldız golcü ile anlaşmaya vardığı haberleri basına yansımıştı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin elini hızlandırdığı ve Galatasaray'dan Leroy Sane transferinin intikamını almayı planladığı iddia ediliyor.

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