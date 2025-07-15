Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! İlkay Gündoğan'ın menajerinden açıklama

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için yıldız oyuncuları kadrosuna katma çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda, Manchester City'den ayrılması beklenen İlkay Gündoğan ile anlaştığı iddia edilen sarı-kırmızılılarda, taraftarlar bu haberin ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapmıştı. Yıldız oyuncunun menajeri tarafından taraftarları üzecek bir açıklama yapıldı.

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İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN GALATASARAY YALANLAMASI



İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, deneyimli futbolcu için Galatasaray ile ilgili çıkan anlaşma haberlerini yalanladı.

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Emek Ege'ye konuşan İlhan Gündoğan, "Şu an Türkiye'den herhangi bir kulüple yapılmış bir anlaşma ya da devam eden resmi bir görüşme söz konusu değil. Bu tür haberlerin neden çıktığını anlamakta güçlük çekiyorum..." dedi.

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