Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! Pep Guardiola'dan Ederson açıklaması

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Brezilyalı file bekçisi Ederson için konuştu. İspanyol teknik adam, ligin ilk haftasında oynamayan kalecinin sıradaki maçta oynayıp, oynamayacağının kesin olmadığını söyledi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde cumartesi günü Tottenham ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Guardiola, Galatasaray'a transferi gündemde olan ve ligin ilk haftasındaki Wolverhampton maçında forma giymeyen kaleci Ederson'un maçta oynayıp oynamayacağına yönelik, "Göreceğiz. Antrenmanlarda iyiydi. Kaleci antrenörü ile konuşacağız ve durumunu göreceğiz." dedi.

Başarılı teknik adam, "Brighton maçı bitene kadar transfer dönemi devam ediyor. O maçtan sonra, "Tamam, artık bitti" diyebileceğiz. Dürüst olmak gerekirse, birkaç oyuncuyla ilgili neler olacağını bilmiyorum. Kim gelecek, kim kalacak, kim gidecek bilmiyorum! Menajerler işlerini yapıyor, kulüpler kendi kararlarını veriyor, oyuncuların da görüşleri var, sonra neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

