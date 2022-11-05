﻿Galatasaray-Beşiktaş: İşte ilk onbirler

Bugün günlerden derbi. Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek.
Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Halil Umut Meler.
İki takım da maçın son hazırlıklarını yaptı, başlama saatini beklemeye başladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımını sahaya şu onbirle sürmesi bekleniyor:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Yunus, Mertens, Rashica, Icardi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in onbiri ise şöyle:
Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Gedson, Josef, Salih, Dele Alli (Redmond), Cenk, Weghorst.
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