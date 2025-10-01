Galatasaray ile Crystal Palace'ın ilginç serisi sürüyor

Galatasaray, üç sezondur Crystal Palace’ın Premier Lig’de yendiği takımlarla karşılaştığında sahadan galip ayrılıyor. Liverpool zaferiyle birlikte bu seri 3 maça çıktı.

Son üç sezondur Galatasaray, Premier Lig’de Crystal Palace’ın mağlup ettiği takımlarla oynadığı maçlarda sahadan galip ayrılıyor.

MANCHESTER UNITED VE TOTTENHAM

30 Eylül 2023’te Crystal Palace, Manchester United’ı 1-0 yendikten üç gün sonra Galatasaray, Old Trafford’da İngiliz ekibini 3-2 mağlup etmişti.

Benzer bir durum geçen sezon Tottenham karşısında da yaşandı. 27 Ekim 2024’te Crystal Palace, Tottenham’ı 1-0 mağlup ederken 7 Kasım 2024’te Galatasaray sahasında Tottenham’ı 3-2 ile geçti.

LIVERPOOL MAÇLARIYLA SERİ DEVAM ETTİ

Bu sezon kehanat bir kez daha gerçekleşti. 27 Eylül’de Crystal Palace ligde Liverpool’u 2-1 mağlup etti. Hemen ardından 30 Eylül’de Galatasaray, Liverpool’u RAMS Park’ta 1-0 mağlup ederek seriyi sürdürdü.

