Galatasaray ile Crystal Palace'ın ilginç serisi sürüyor

Son üç sezondur Galatasaray, Premier Lig’de Crystal Palace’ın mağlup ettiği takımlarla oynadığı maçlarda sahadan galip ayrılıyor.

MANCHESTER UNITED VE TOTTENHAM

30 Eylül 2023’te Crystal Palace, Manchester United’ı 1-0 yendikten üç gün sonra Galatasaray, Old Trafford’da İngiliz ekibini 3-2 mağlup etmişti.

Benzer bir durum geçen sezon Tottenham karşısında da yaşandı. 27 Ekim 2024’te Crystal Palace, Tottenham’ı 1-0 mağlup ederken 7 Kasım 2024’te Galatasaray sahasında Tottenham’ı 3-2 ile geçti.

LIVERPOOL MAÇLARIYLA SERİ DEVAM ETTİ

Bu sezon kehanat bir kez daha gerçekleşti. 27 Eylül’de Crystal Palace ligde Liverpool’u 2-1 mağlup etti. Hemen ardından 30 Eylül’de Galatasaray, Liverpool’u RAMS Park’ta 1-0 mağlup ederek seriyi sürdürdü.