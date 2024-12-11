Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki laf dalaşında yeni perde: Haddini bilecek

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho'nun sözlerine yanıt verdi.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

"Geçen sene seviyeyi epey düşürdüler. Dediler ki hakemi gidin dövün. Bu sene o hakemleri dövünden sonra seviye akılalmaz hale geldi. Buna Mourinho da iştirak etti. Asbaşkana cevap vermek istemiyorum. Önce şaşırdım, Fenerbahçe'nin kurumsal sıralamasına baktım 7. sırada. Başkanımız zaten Fenerbahçe'nin yöneticisine cevap verdi, haddini bil dedi. Haddini bilecek.

İlginç de bir teknik direktörleri var. Bizim her maçımızdan önce konsantrasyon bozmak için açıklamalar yapıyor. Biliyorsunuz sahalarında onları eze eze yendik. Sahte penaltı olmasa 6-7'ye giderdi o maç. Korkmakta haklılar Galatasaray'dan. Dünyaca ünlü bir teknik direktör olmanız yetmiyor. Beşiktaş maçından sonra verdiği demeç de yakışmıyor. Zaten Türkleri ve Türkiye ligini küçümsüyorlar. Beşiktaş'a yenildikleri maçta malzemeci çağırır gibi dördüncü hakemi yanına çağırdı, o da kuzu kuzu gitti, anlamıyorum.

Bir o tiyatro yapıyor, bir bu tiyatro yapıyor. Biz işimizi yapıyoruz.

Tahmin ediyorum şimdi pazartesi gününe kadar en yakın dostları Trabzonspor olacak. Onunla ilgili algı operasyonu yapacaklar. Ne diyeceklerini keyifle bekliyorum."