Galatasaray ile Fenerbahçe berabere kaldı, Trabzonspor şampiyon oldu

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 21. dakikada Ege Araç ve 42. dakikada Berk Kızıldemir'in golleriyle 2-0 önde kapattı.

TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLDU

Sarı-lacivertliler, Haydar Karataş'ın 48. ve 85. dakikada attığı gollerle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Galatasaray, bu sonuçla puanını 80'e çıkartarak 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 54 puanla 9. sırada kaldı. Trabzonspor ise iki ezeli rakibin berabere kalmasının ardından şampiyonluğunu ilan etti.