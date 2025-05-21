Galatasaray ile Fenerbahçe berabere kaldı, Trabzonspor şampiyon oldu

Kaynak: AA
Galatasaray ile Fenerbahçe berabere kaldı, Trabzonspor şampiyon oldu

19 Yaş Altı Elit A Ligi'nin 37. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 21. dakikada Ege Araç ve 42. dakikada Berk Kızıldemir'in golleriyle 2-0 önde kapattı.

TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLDU

Sarı-lacivertliler, Haydar Karataş'ın 48. ve 85. dakikada attığı gollerle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Galatasaray, bu sonuçla puanını 80'e çıkartarak 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 54 puanla 9. sırada kaldı. Trabzonspor ise iki ezeli rakibin berabere kalmasının ardından şampiyonluğunu ilan etti.

Son Haberler
Öğretmenlere masal eğitimi
Öğretmenlere masal eğitimi
Babacan'dan 'sanal kumar' iddiası! "Erdoğan bizzat izin veriyor"
Babacan'dan 'sanal kumar' iddiası! "Erdoğan bizzat izin veriyor"
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tapusu olmayan evlere tapu verilecek
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tapusu olmayan evlere tapu verilecek
Ege Kökenli acı haberle yıkıldı! Sosyal medyadan duyurdu
Ege Kökenli acı haberle yıkıldı! Sosyal medyadan duyurdu
Sanayi siteleri hurdalardan temizleniyor
Sanayi siteleri hurdalardan temizleniyor