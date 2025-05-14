Galatasaray ile Trabzonspor final oynuyor! 8 takım sonucu bekliyor

Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki maç sahadaki 2 takım dışında Avrupa’yı hedefleyen takımlar açısından da büyük önem taşıyor. İşte o ihtimaller...

TRABZONSPOR KAZANIRSA:

· Bordo mavililer direkt UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak. Elense bile Konferans Ligi’nde lig aşamasında yer alacak.

· Süper Lig’i 3. basamakta bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne 2. ön elemeden katılacak.

· Ligde 4. olan takım Konferans Ligi 2. ön eleme turundan itibaren Avrupa’da sahne alacak.

3. bitiren takım daha az maç yapabilir.

GALATASARAY KAZANIRSA

· Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi garantilediği için kupa ikincisine değil, ligi beşinci bitiren takıma Avrupa şansı doğacak.

· Süper Lig’i 3. sırada bitiren takım 2. ön eleme yerine UEFA Avrupa Ligi’ne play-off’tan katılacak.· Lig 3.’sü hem 2 tur daha az oynayacak hem de elense bile Konferans Ligi’nde lig aşamasından yola devam edecek.

· Lig 4.’sü Konferans yerine Avrupa Ligi 2. ön elemeden start alacak. Elense dahi Kupa 3’te 3. ön elemeye kalacak.

· Süper Lig’i 5. sırada tamamlayan temsilcimiz Konferans Ligi 2. ön elemeden itibaren Avrupa’da vitrine çıkacak. Fırtına yenilse bile Avrupa’ya gidebilir

Galatasaray'ın kupayı kazanması lig 3.’cüsünün daha az maç oynamasını, lig 4.’sünün Kupa 3 yerine Kupa 2’ye gitmesini ve lig 5.’sinin de Avrupa bileti almasını sağlayacak. Başka bir deyişle Galatasaray'ın kazanması 8 takımın durumunu yakından ilgilendiriyor.

Ligde 3.’lük için 58 puanlı Beşiktaş ile 57 puanlı Samsunspor yarışırken 51 puanlı Başakşehir’in de matematiksel olarak şansı bulunuyor. Sezon sonu 4. sırayı da bu 3 takımdan biri alacak. 5.’lik için ise kalan 3 haftada Eyüp, Göztepe, Trabzon, Kasımpaşa ve Konyaspor’un matematiksel olarak şansı bulunuyor.