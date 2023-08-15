Galatasaray ilk yarıyı önde kapattı

MAÇIN İLK 11'LERİ;
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Berkan Kutlu, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem, Icardi.
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Jorge Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Doffo, Karamatic, Posavec, Seslar, Nukic, Rui Pedro.
MAÇ BAŞLADI
Galatasaray-Ljubljana maçı başladı.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.
Boey'in ortasını Barış Alper kafayla indirdi. Icardi altı pas içerisinde göğsüyle indirdiği topu yere düşürmeden vurdu ve topu ağlara yolladı.
24. dakikada skor 1-0'a geldi.
BARIŞ ALPER'İN GOLÜ GEÇERLİ SAYILMADI
Temsilcimiz, 27. dakikada Barış Alper ile topu ağlara yolladı ancak pozisyon ofsayt nedeniyle gol sayılmadı.
İLK YARI BİTTİ
Temsilcimiz, Ljubljana karşısında ilk yarıyı Icardi'nin golüyle 1-0 önde kapattı.