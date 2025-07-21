Galatasaray İlkay Gündoğan'a rest çekti!

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Galatasaray İlkay Gündoğan'a rest çekti!

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray Yönetimi, gurbetçi oyuncunun maaş talebi karşısında hayrete düştü. Yönetim, yıldız orta sahadan yarı yarıya indirim talep etti.

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, yeni sezon için tecrübeli orta saha transferi için İlkay Gündoğan'ı gündemine almış ve görüşmelere başlamıştı. Sarı-kırmızılılar ile başarılı oyuncu arasındaki transfer görüşmesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

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GALATASARAY İLKAY GÜNDOĞAN'DAN İNDİRİM İSTEDİ!

Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu, bonservisini bedelsiz olarak alabileceğini sarı kırmızılı kulübe bildirdi. İlkay adına görüşmeleri yürüten amcası İlhan Gündoğan, oyuncunun yıllık net ücret talebinin ise 8 milyon euro olduğunu aktardı. Galatasaray yönetimi ise istenen ücretin yüksek olduğunu belirtip, İlkay için en fazla 4 milyon euro verebileceklerini bildirdi.

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Teknik direktör Okan Buruk, gerek tecrübesi gerekse çok yönlü bir oyuncu olması nedeniyle İlkay’ın transferini istiyor. Yönetim ise, takım içindeki dengeleri korumak adına İlkay’a 4 milyon eurodan fazla vermeyi düşünmüyor. Torreira’nın 4, Sara’nın 3.5, Lemina’nın ise 2.5 milyon euro aldığına dikkat çeken yönetim, İlkay’ın indirim yapmasının şart olduğunu ifade ediyor.

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