Galatasaray İlkay Gündoğan'a rest çekti!

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, yeni sezon için tecrübeli orta saha transferi için İlkay Gündoğan'ı gündemine almış ve görüşmelere başlamıştı. Sarı-kırmızılılar ile başarılı oyuncu arasındaki transfer görüşmesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

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GALATASARAY İLKAY GÜNDOĞAN'DAN İNDİRİM İSTEDİ!

Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu, bonservisini bedelsiz olarak alabileceğini sarı kırmızılı kulübe bildirdi. İlkay adına görüşmeleri yürüten amcası İlhan Gündoğan, oyuncunun yıllık net ücret talebinin ise 8 milyon euro olduğunu aktardı. Galatasaray yönetimi ise istenen ücretin yüksek olduğunu belirtip, İlkay için en fazla 4 milyon euro verebileceklerini bildirdi.

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DENGENİN KORUNMASI İSTENİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, gerek tecrübesi gerekse çok yönlü bir oyuncu olması nedeniyle İlkay’ın transferini istiyor. Yönetim ise, takım içindeki dengeleri korumak adına İlkay’a 4 milyon eurodan fazla vermeyi düşünmüyor. Torreira’nın 4, Sara’nın 3.5, Lemina’nın ise 2.5 milyon euro aldığına dikkat çeken yönetim, İlkay’ın indirim yapmasının şart olduğunu ifade ediyor.

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