Galatasaray İlkay Gündoğan'ı İstanbul'a getirdi!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan transferinde mutlu sona ulaştı. 33 yaşındaki futbolcu, İngiltere’den kalkan özel uçakla İstanbul’a geldi.

İLKAY GÜNDOĞAN: BAŞKA TEKLİFLER VARDI AMA SICAK BAKMADIM

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlkay, "Çocukluğumdan beri bu formayı giyip taraftarımızın önünde oynamak ve başarılı olmayı hayal ediyordum. Bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu anlatamam.Çok bekledim ama değdi beklediğime. Kavuştuk artık. Formayı giyip sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum.

Başka teklifler oldu ama sıcak bakmadım. Galatasaray ile görüşmeler mayıs sonu ile haziran başı gibi başlamıştı.Biraz beklememiz gerekiyordu. Çok şükür son günde tüm imzaları atıp Galatasaray Ailesine katılmış olacağız." diye konuştu.

GALATASARAY İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Galatasaray yönetimi, Manchester City’den ayrılan İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.İlkay Gündoğan’ın sağlık kontrollerin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.