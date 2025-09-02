Galatasaray İlkay Gündoğan'ı KAP'a bildirdi: İşte transferin detayları!

Galatasaray Manchester City'den 34 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı Kırmızılılar, Manchester City'den bonservissiz olarak transfer edilen İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'da yıllık 4.5 milyon Euro garanti ücret alacağı açıklandı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."