Galatasaray İlkay Gündoğan'ı KAP'a bildirdi: İşte transferin detayları!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, Manchester City'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan'ın transferini KAP'a bildirdi.

Galatasaray Manchester City'den 34 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı Kırmızılılar, Manchester City'den bonservissiz olarak transfer edilen İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'da yıllık 4.5 milyon Euro garanti ücret alacağı açıklandı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."

