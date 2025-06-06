Galatasaray imza aşamasına getirmişti! Fenerbahçe'den yüzyılın transfer çalımı

Bayern Münih ile kontratı sona eren ve Alman ekibinden gelen ilk teklifi kabul etmeyen Leroy Sane, için Galatasaray devreye girmiş ve görüşmelerde sona gelmişti. Bu transferin bitmesine kesin gözüyle bakılırken, flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A LEROY SANE ÇALIMI!

Leroy Sane Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki transfer rekabetinde bu sezonun ilk ismi oldu. Sarı-kırmızılılar, bonservis ücreti olmayan yıldız oyuncuya yıllık 9 milyon euro önerirken menajeri Aslan'a geri dönüş yapıp "Fenerbahçe daha yüksek teklif yaptı" bilgisini verdi. Cimbom ise bu açık artırmaya girmeme kararı alıp "Son teklifimiz budur" yanıtı verdi. Her iki kanatta da performans veren 29 yaşındaki oyuncu için yönetim, başka bir teklif yapmama kararı aldı.