Galatasaray İngiliz sağ bek için masada!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Yaz transfer döneminin henüz başında yıldız oyuncu Leroy Sane'yi kadrosuna katan Cimbom, ardından önceliği Victor Osimhen'e vermişti.

Nijeryalı golcü için Napoli ile süren görüşmelerde nihayet mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, iç transferde de son olarak Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile nikah tazeledi.

Öte yandan özellikle taraftarların çağrıda bulunduğu sağ bek bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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GALATASARAY LYON'UN İNGİLİZ SAĞ BEKİNİ İSTİYOR!

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın ilgilendiği isim Ainsley Maitland-Niles. Haberde sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döneminde kiralama teklifi sunduğu fakat Lyon'dan olumsuz yanıt aldığı İngiliz sağ bek için takibini sürdürdüğü aktarıldı.

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