Galatasaray İstanbul'a getirmişti! Fenerbahçe'den yüzyılın transfer çalımı

Yeni sezonda Süper Lig’de özlemini çektiği şampiyonluğa kavuşmak ve Avrupa’da başarı hedefleyen Fenerbahçe, çok daha güçlü bir kadro kurmak için transferde düğmeye çoktan bastı.

Yıldız oyuncuların peşinde olan Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray’ın yakın zamanda İstanbul’da görüştüğü İlkay Gündoğan için de harekete geçtiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A İLKAY GÜNDOĞAN ÇALIMI!

Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in takımdan ayrılmasının ardından yeni sezonda aynı onlar kadar güçlü bir saha içi lideri arayan Kanarya’nın, İlkay için tüm imkanlarını seferber edeceği öğrenildi.

Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, 34 yaşındaki Türk asıllı Alman orta saha için temaslarını sürdürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANABİLİR

Koç ve yönetimin, İlkay’da mutlu sona ulaşarak hem ezeli rakibine transfer çalımı atmak hem de futboldaki başarısızlıktan dolayı morallerin bozuk olduğu camiayı morallendirmek istediği bilgisine ulaşıldı. Bu transferle ilgili olarak yakın zamanda bir sonuca ulaşılması hedefleniyor.