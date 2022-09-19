﻿Galatasaray'ın hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu

Galatasaray milli maç arasında İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak. 19 Eylül tarihinde başlayan milli maç arası 27 Eylül tarihinde son bulacak.
GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI
Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamada; ''Galatasarayımız, İstanbulspor ile 24 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda hazırlık maçında karşılaşacaktır. Taraftarlarımıza açık olacak maçın biletleri 20 Eylül Salı günü satışa çıkacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
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