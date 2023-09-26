Galatasaray Icardi ile güldü. Tek golle İstanbulspor'u devirdi

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oldu.



35. dakikada Mauro Icardi gördüğü müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, Icardi'ye penaltıda pasını aktarsa da Arjantinli pası gole çeviremedi.

42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun getirdiği topta ceza sahası içinde topla buluşan Icardi düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

İlk yarı 1-0'lık skor ile tamamlandı.



67. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş üst direkte patladı.



79. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Abdulkerim Bardakçı topu ağlara gönderse de gol VAR'dan kontrol edildi ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maç bu skorla tamamlandı.

Sarı Kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etti.