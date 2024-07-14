Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı. Oğuz Aydın'ın İstanbul'a geliş saati açıklandı

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Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı. Oğuz Aydın'ın İstanbul'a geliş saati açıklandı

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Oğuz Aydın'ı Fenerbahçe kaptı. Yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının Avusturya etabını tamamlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Levent Mercan’ı transfer etmiş ve Beşiktaş’tan ayrılan Cenk Tosun ile anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere. Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe’nin yeni transferi Oğuz Aydın, yarın akşam saat 22.50’de İstanbul’a gelecek.

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Alanyaspor formasıyla tüm kulvarlarda toplam 38 maça çıkmış ve 13 gol, 8 asistlik performansıyla milli takıma kadar yükselmişti.

Oğuz Aydın, A Milli Takım’ın EURO 2024 öncesinde İtalya ile yaptığı hazırlık maçında Ay-yıldızlı formayla ilk kez sahaya çıkmıştı.

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