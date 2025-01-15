Galatasaray istedi Juventus aldı

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Galatasaray istedi Juventus aldı

İsmi Galatasaray ile anılan Paris Saint-Germain'de forma giyen Randal Kolo Muani Juventus'a transfer oldu.

Fransız futbolcu Randal Kolo Muani Paris Saint Germain'den ayrılarak Juventus'a transfer oldu. Juventus, Muani'nin maaşının tamamını karşılarken Paris Saint-Germain'e herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.

Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Kolo Muani bu sezon Paris Saint Germain formasını 14 kez giyerken iki kez ağları havalandırdı.

KENAN YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

Juventus'un Türk yıldızı Kenan Yıldız Muani transferi için açıklama yaptı. Yıldız "Kolo Muani'yi almamız beni ilgilendirmiyor. İyi oyuncuların gelmesi beni her zaman mutlu eder." ifadelerini kullandı.

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