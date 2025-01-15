Galatasaray istedi Juventus aldı

Fransız futbolcu Randal Kolo Muani Paris Saint Germain'den ayrılarak Juventus'a transfer oldu. Juventus, Muani'nin maaşının tamamını karşılarken Paris Saint-Germain'e herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.

Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Kolo Muani bu sezon Paris Saint Germain formasını 14 kez giyerken iki kez ağları havalandırdı.

KENAN YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

Juventus'un Türk yıldızı Kenan Yıldız Muani transferi için açıklama yaptı. Yıldız "Kolo Muani'yi almamız beni ilgilendirmiyor. İyi oyuncuların gelmesi beni her zaman mutlu eder." ifadelerini kullandı.