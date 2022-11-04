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Yüzüne bakılmıyordu. Galatasaray ilgilenince kıymetli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, devre arasında yapacağı transfer hamleleri için çalışmalarını sürdürürken Norveç basınından ilginç iddia gündeme geldi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 13:41
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Galatasaray istedi, kıymete bindi. Norveç basını manşete taşıdı. Valerenga forması giyen Osame Sahraoui radarda

Yüzüne bakılmıyordu. Galatasaray ilgilenince kıymetli oldu
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Sarı-kırmızılılar, forvet bölgesi dışında kanada da takviye yapmak için geceli gündüzlü koşuşturma halinde...
Galatasaray'ın birçok oyuncu ile birlikte anılırken Norveç basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daravisen'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Valerenga forması giyen Osame Sahraoui'yi transfer etmek istiyor.
Haber, "Galatasaray'ın gözü Osame Sahraoui'de" başlığıyla verilirken Norveç kulübünün sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç oyuncu için önlem almaya hazırlandığı belirtildi.

TAM BİR JOKER
Sahraoui 29 maçta görev aldı. Fas asıllı Norveçli futbolcu, 6 gol ve 5 asiste imza attı. Genç yetenek Valerenga altyapısından yetişti. 2019 yılından beri A takımda forma giyen , iki kanatta da görev yapabiliyor.
Osame Sahraoui, 11 Haziran 2001 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi. Fas asıllı Norveçli futbolcu futbola Hauketo IF altyapısında başladı. 2014 yılında Valerenga altyapısına tranfer oldu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019 yılında Valerenga'da A takıma yükseldi. Sahraoui, Norveç U21 Milli Takımı ile de 7 maça çıktı. Genç futbolcu, 1 gol kaydetti.

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