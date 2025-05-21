Galatasaray istifaya davet etmişti! İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan taraftarları kızdıran karar

Kaynak: Sözcü
Galatasaray istifaya davet etmişti! İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan taraftarları kızdıran karar

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, son hafta oynanacak olan Başakşehir mücadelesinin ardından kupasını kaldıracak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu konu hakkında flaş bir karar aldı.

Trabzonspor'u mağlup ederek Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Galatasaray, kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı brahim Hacıosmanoğlu'nun elinden almıştı. Kupa töreni sırasında Hacıosmanoğlu, tribünlerin protestosuna maruz kalmıştı. Bu gelişmenin ardından lig şampiyonluğu kupasını Galatasaray'a kimin vereceği merak konusu olmuştu.

GALATASARAY'A KUPAYI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU VERECEK

Sözcü'de yer alan habere göre; İbrahim Hacıosmanoğlu geri adım atmayacak ve Süper Lig kupasını da kupayı bizzat kendisi verecek.

Hacıosmanoğlu'nun bu olayla ilgili olarak, "Türkiye Futbol Federasyonu bu ülkede futbolun amiri konumunda. TFF Başkanı olarak tabii ki kupayı ben vereceğim. Yapılan protestolar beni daha çok motive ediyor. Ayrıca hangi başkan eleştirilmedi ki! Protesto edilmemde anormal bir durum yok." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, Hacıosmanoğlu'nun bu kararı almasının ardından sosyal medya üzerinden birçok Galatasaray taraftarı kendisine tepki gösterdi. Taraftarlar, Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

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