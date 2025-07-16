Galatasaray istiyordu! Djordje Petrovic imzayı attı

Bournemouth, Djordje Petrovic transferinde mutlu sona ulaştı. Ada ekibi, bonservisi Chelsea'de bulunan file bekçisini kadrosuna kattığını açıkladı.

Bournemouth, geçtiğimiz sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren kaleci için Chelsea'ye 28.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla kaleci transferi için ilk günden itibaren düğmeye basan Galatasaray, Sırp kaleciyi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmişti. Chelsea ile bonservis pazarlığına oturan Galatasaray'ın son teklifi 5 milyon euro kiralık, 15 milyon euro satın alma opsiyonu şeklindeydi. Londra ekibi, bu rakamları kabul etmeyip indirim de yapmayınca transfer rafa kalkmıştı.

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