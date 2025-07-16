Galatasaray istiyordu! Djordje Petrovic imzayı attı

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Galatasaray istiyordu! Djordje Petrovic imzayı attı

Galatasaray'ın kaleci listesinin başına yazdığı Djordje Petrovic geleceği hakkında kararını verdi. Yıldız kaleci, Premier Lig ekibi Bournemouth ile sözleşme imzaladı.

Bournemouth, Djordje Petrovic transferinde mutlu sona ulaştı. Ada ekibi, bonservisi Chelsea'de bulunan file bekçisini kadrosuna kattığını açıkladı.

Bournemouth, geçtiğimiz sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren kaleci için Chelsea'ye 28.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla kaleci transferi için ilk günden itibaren düğmeye basan Galatasaray, Sırp kaleciyi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmişti. Chelsea ile bonservis pazarlığına oturan Galatasaray'ın son teklifi 5 milyon euro kiralık, 15 milyon euro satın alma opsiyonu şeklindeydi. Londra ekibi, bu rakamları kabul etmeyip indirim de yapmayınca transfer rafa kalkmıştı.

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