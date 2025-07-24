Galatasaray istiyordu! Lucas Perri imzayı atıyor

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan Lyon'un kalecisi Lucas Perri için sıcak bir iddia ortaya atıldı. Başarılı kaleci yeni sezonda Ada'da forma giyecek.

Resmen duyurdular! Semih Kılıçsoy transferi bitti: İmzayı atacağı tarih bile belli oldu

LUCAS PERRI PREMIER LİG EKİBİYLE ANLAŞTI

Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; Lucas Perri'nin, İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Leeds United'a imza atacağı iddia edildi. Perri yakın zamanda Lyon'un kampından ayrılarak Leeds'e gidecek.

Taraftarlar resmi açıklamayı bekliyordu! Galatasaray'dan flaş Victor Osimhen kararı

Herkes onu konuşuyor! Jhon Duran durmuyor

Haberde, iki kulübün Breziyalı kalecinin transferi konusunda anlaşmaya vardığı ve 27 yaşındaki file bekçisinin takım arkadaşlarına veda ettiği belirtildi. Ayrıca, Lyon'un bu transferden yaklaşık 15 milyon euro kazanacağı ileri sürüldü.

Zaniolo Avrupa kulüplerini peşine taktı!

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş için kararını verdi!

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'dan Galatasaray'a piyango!