Galatasaray istiyordu! Lucas Perri imzayı atıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray istiyordu! Lucas Perri imzayı atıyor

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Brezilyalı kaleci Lucas Perri'nin geleceği netleşti. Tecrübeli file bekçisi, İngiltere Premire Lig ekibi ile anlaşmaya vardı.

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan Lyon'un kalecisi Lucas Perri için sıcak bir iddia ortaya atıldı. Başarılı kaleci yeni sezonda Ada'da forma giyecek.

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LUCAS PERRI PREMIER LİG EKİBİYLE ANLAŞTI

Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; Lucas Perri'nin, İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Leeds United'a imza atacağı iddia edildi. Perri yakın zamanda Lyon'un kampından ayrılarak Leeds'e gidecek.

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Haberde, iki kulübün Breziyalı kalecinin transferi konusunda anlaşmaya vardığı ve 27 yaşındaki file bekçisinin takım arkadaşlarına veda ettiği belirtildi. Ayrıca, Lyon'un bu transferden yaklaşık 15 milyon euro kazanacağı ileri sürüldü.

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