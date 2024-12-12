Galatasaray İsveç’te sahaya zafer için çıkacak: İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’ye karşı deplasmanda mücadele edecek. Saat 20.45’te başlayacak maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Karşılaşma TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet aldı ve 2 defa berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi’nde mağlubiyet yüzü görmeyen sarı kırmızılılar, İsveç deplasmanından alacağı sonuçla üst tura ilk 8’de çıkma iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig’in başlaması ile birlikte başarılı bir grafik çizen Galatasaray çıktığı son 17 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı kırmızılılar resmi maçlardaki son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi elemesinde Young Boys’a karşı aldı.

İSVEÇ DEPLASMANINDA 7 OYUNCUDAN YOKSUN OLACAK

Galatasaray, İsveç deplasmanında 7 oyuncudan yoksun olacak. Sarı kırmızılılarda Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Malmö'ye karşı forma giyemeyecek.



Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacak. Öte yandan UEFA listesine adı yazılmayan Roland Sallai de görev yapamayacak.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:



Malmö: Persson, Larsen, Rosler, Zatterström, Busanello, Pena, Johnsen, Rosengen, Christiansen, Bolin, Botheim.



Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson Sanchez, Nelsson, Jelert, Torreira, Sara, Berkan, Yunus, Mertens, Batshuayi.