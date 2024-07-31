Galatasaray itiraz etti. Hacıosmanoğlu geri adım attı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir süredir kaldırılacağı konuşulan “Mavi Kart” uygulamasının bu sezon da devam edeceğini duyurdu.

TFF’den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2'nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; uzatma, sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır."

GALATASARAY İTİRAZ ETMİŞTİ

Galatasaray’da Kerem Demirbay’ın da yararlandığı Mavi Kart’ın kaldırılacağının konuşulması üzerine Galatasaray’ın TFF’ye itirazda bulunmuştu.