Galatasaray Joao Felix’i istiyor: Fenerbahçe de devreye girmişti

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Galatasaray Joao Felix’i istiyor: Fenerbahçe de devreye girmişti

Ara transferde Fenerbahçe’nin radarına giren Felix’in flaş bir iddia gündeme geldi. Buna göre Portekizli yıldızla Galatasaray’da ilgileniyor.

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli oyuncu Joao Felix, Galatasaray’ın radarına girdi.

Devre arasında Premier Lig ekibi Chelsea’den Serie A ekibi Milan’a kiralanan Felix, bekleneni veremedi. Yıldız oyuncunun sezon sonunda Londra ekibine geri gönderileceği belirtilerken, Chelsea’nin de Felix’i kadroda düşünmediği aktarıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz ekibinin planlarında yer almayan oyuncuyla Galatasaray ve iki Suudi kulübü ilgileniyor. Felix, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında "Milan'da kalmak istiyorum" demişti.

10 numara ve sol kanat bölgesinde forma giyen Felix, Milan forması ile tüm kulvarlarda 11 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol 1 asist yaptı.

Bu sezon hem Milan hem Chelsea ile birlikte toplamda bin 635 dakika süre alan Felix, 31 maçta 8 gol atıp 3 de asist yaptı.

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