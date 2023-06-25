Galatasaray Jovic'in peşinde. Vereceği para belli oldu

Icardi'nin gidişi göz önünde bulundurularak forvet transferi girişimlerini hızlandıran Galatasaray, Luka Jovic'i listesine aldı.

Galatasaray Jovic'in peşinde. Vereceği para belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve transfer çalışmalarına da şimdiden hız vermek isteyen Galatasaray'ın hedefinde Avrupa'nın yıldızları var.

Icardi'nin gidişi göz önünde bulundurularak birinci sınıf bir forvet isteyen Sarı Kırmızılılar, Fiorentina'dan Luka Jovic'i yakın takibine aldı.

Gazeteci Kaya Temel'in haberine göre; Galatasaray, Jovic'e sezon başına net 3 milyon euro teklif ediyor. Aynı zamanda Galatasaray, anlaşmayı resmileştirmek için Fiorentina'ya 8 milyon euro teklif etmeye istekli olduğu da öğrenildi.

Portekiz basınından ABC gazetesinin haberine göre ise; Real Madrid'de geçirdiği süre içinde beklentileri karşılayamayan ve sonunda Fiorentina'ya geçen Sırp golcü, şimdi de Galatasaray'ın arzu nesnesi olduğunu belirtti.

Bu sezon Fiorentina formasıyla 50 maça çıkan Jovic, bu maçlarda 13 gol ve 4 asist kaydetti.

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