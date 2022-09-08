﻿Galatasaray Juan Mata’yı da KAP’a bildirdi

Galatasaray, Juan Mata ile anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcu son detayların netlik kazanması halinde kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye atacak.
KAP AÇIKLAMASI
"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Mata, Valencia ve Chelsea'de forma giydikten sonra 2014'te Manchester ekibine transfer olmuştu.
Birer kez İngiltere Federasyonu Kupası, İngiltere Lig Kupası, Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'da 285 maça çıkan Mata, 51 gol kaydetti
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.