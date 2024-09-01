Galatasaray kabusu yaşadı. Uçağını bile ayarladığı futbolcu Roma'ya transfer oldu

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Galatasaray kabusu yaşadı. Uçağını bile ayarladığı futbolcu Roma'ya transfer oldu

Galatasaray'a transfer olmaktan son anda vazgeçen Mario Hermoso Roma ile anlaştı.

Bir süredir bonservisi elinde bulunan Mario Hermoso ile görüşme halinde olan ve oyuncuya imzayı attırmak için özel uçağını bile ayarlayan Galatasaray kabusu yaşadı.

Dün akşam saatlerinde Roma’dan iyileştirilmiş bir teklif alan Hermoso Galatasaray’a transfer olmaktan vazgeçerek Roma ile anlaştı.

ROMA'YA GELDİ

Cenk Ergün’ün aramalarına dönmeyen yıldız stoper İtalyan ekibine imzayı atmak üzere Roma’ya geldi. Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan Hermoso ardından 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

PERFORMANSI

2019 yılında Atletico Madrid'e transfer olan Mario Hermoso İspanyol ekibi ile çıktığı 174 maçta 10 gol 4 asist kaydetti.

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