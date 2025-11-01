Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Nesibe Aydın’ı 87-76 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ligde 5’te 5, sezon genelinde ise 11’de 11 yaparak yenilmezliğini sürdürdü.

GALATASARAY ZORLANMADI

Mücadele boyunca skor üstünlüğünü elinde tutan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada sahadan 87-76’lık galibiyetle ayrıldı.

SMALLS VE KUIER SKOR YÜKÜNÜ SIRTLADI

Kamiah Smalls, Awak Kuier 17'şer sayılık katkılarıyla takımın en skorer oyuncuları olup galibiyette büyük rol oynadılar.

NASİBE AYDIN İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Öte yandan ligdeki ilk yenilgisini alan Nasibe Aydın'da ise 22'lik sayılık katkısıyla sahanın en skorer oyuncusu olan Morgan Asha Symouree'nin performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.