Galatasaray kadın takımının Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

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Galatasaray kadın takımının Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmayı başaran ilk Türk kadın futbol takımı olan Galatasaray Petrol Ofisi’nin rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılılar, birbirinden zorlu rakiplere karşı mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'na düşen Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri Lyon, Wolfsburg ve Roma oldu.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİLER

Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Slavia Prag'ı uzatmalarda attığı golle 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne kalan ilk kadın futbol takımı olarak Türk futbol tarihine geçti.

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