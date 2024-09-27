Galatasaray kadın takımının Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'na düşen Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri Lyon, Wolfsburg ve Roma oldu.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİLER
Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Slavia Prag'ı uzatmalarda attığı golle 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne kalan ilk kadın futbol takımı olarak Türk futbol tarihine geçti.