Galatasaray kafilesi Antalya'da

Kaynak: İHA
Galatasaray kafilesi Antalya'da

Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi.

ISMAIL JAKOBS KADRODA YOK

Geniş güvenlik önlemleri altında kente gelen ve VIP kapısından çıkarak otobüse binen futbolcular kamp yapacağı otele doğru hareket etti. Taraftarların sevgi gösterileri ile karşılanan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, kendisine verilen çiçeği alarak taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Sarı kırmızıların kamp kadrosunda sakatlığı süren Ismail Jakobs yer almadı.

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