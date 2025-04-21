Galatasaray kafilesi Konya'da

Kaynak: İHA
Galatasaray kafilesi Konya'da

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi.

MORATA, JELERT VE KAAN YOK

Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular taraftarların yoğun ilgisi ile karşılandı. Taraftarın sevgi seline ise futbolcular el sallayarak cevap verdi. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Kafilede; kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata yer almadı.

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