Galatasaray kalecisi ve sol bekini aynı takımda buldu

Transfer sezonunda tek imzasını Alman oyuncu Leroy Sane'ye attıran Galatasaray gözünü İngiltere'ye çevirdi.

İKİ OYUNCU İÇİN 27 MİLYON EURO

Foot Mercato'nun haberine göre sarı kırmızılı takım Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez ve sol beki Lucas Digne harekete geçti. Galatasaray iki oyuncusu için 27 milyon euroluk bir teklif hazırladı.

Diğer yandan bu transferlere karşılık Aston Villa ise Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı istiyor. Bu iki hamle takas şeklinde değil birbiriyle ilgili olmayan transfer gelişmesi şeklinde yaşanıyor.