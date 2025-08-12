Galatasaray kalede de büyük oynuyor! Dünyanın değerlisine teklif yapıldı: Milyonlar havalimanına akın edecek

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da kaleci transferi için çalışmalar sürüyor. Fernando Muslera'nın vedasının ardından Galatasaray'ın gündemine birçok isim gelmişti. Sarı-kırmızılılarda kaleye yapılacak takviye için henüz anlaşma sağlanamazken Gaziantep FK maçında Günay Güvenç forma giydi.

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listeye yeni bir isim dahil edildi.

GALATASARAY'DAN DIOGO COSTA BOMBASI!

Portekiz basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın Porto'nun kalecisi Diogo Costa ile ilgilendiği iddia edildi. Galatasaray, 25 yaşındaki kaleci için 20 milyon euro teklif ederken kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Portekiz devinin, bonservis konusunda zorluk çıkardığına dikkat çekilirken listedeki diğer adaylarla görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 4 KALECİSİNDEN BİRİ

Porto'nun 25 yaşındaki kalecisi Diogo Costa, kariyerini sürdüren isimler arasında piyasa değeri olarak ilk sırayı dört futbolcuyla paylaşıyor.

Piyasa değeri 40 milyon euro olan Costa'yı Gianluigi Donnarumma (PSG), David Raya (Arsenal) ve Gregor Kobel (Borussia Dortmund) takip ediyor.

