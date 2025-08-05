Galatasaray kalede ona odaklandı!

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Galatasaray kalede ona odaklandı!

Kaleci transferini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray'da City'nin Brezilyalı yıldızı Ederson için temaslar sıklaştırıldı.

Süper Lig'de yeni sezonu cuma günü Gaziantep deplasmanında açacak olan son şampiyon Galarasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

Efsane kaptanı Fernando Muslera ile vedalaşan sarı kırmızılılarda Osimhen transferinin ardından öncelik kaleci.

Listesinde PSG’den Donnarumma, Liverpool’dan Alisson, Inter’den Sommer gibi önemli eldivenlern olduğu belirtilen Cimbom’un asıl hedefi ise Manchester City’den Ederson.

KULÜPLE ANLAŞMA YAKIN

Galatasaray Yönetimi, özellikle bonservis konusunda İngiliz kulübüyle mutabakat sağlamaya çok yakın. Kulübe yakın kaynaklar Galatasaraylı yöneticilerin 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle İngiliz kulübünü el sıkışmaya ikna edeceğini belirtiyor.

31 yaşındaki Brezilyalı eldivene Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler geldiği iddia edilirken Avrupa'dan en iyi teklifi sarı kırmızılıların sunduğu ifade edildi.

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