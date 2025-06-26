Galatasaray kalede rotayı değiştirdi! İşte hedefteki isim

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ter-Stegen ve Emiliano Martinez gibi isimlere yönelmişti. İki yıldız kaleci için bilgi alan Sarı-Kırmızılılar, yüksek maliyet nedeniyle bu oyunculardan vazgeçti. Djordje Petrovic için Chelsea ile de temas kuran Aslan, 25 milyon euroluk yüksek bonservis beklentisi sonrası bu oyuncudan da çekildi.

GALATASARAY'DA YENİ HEDEF KEVIN MIER

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Cruz Azul'un kalesini koruyan Kevin Mier'i ilk hedef haline getirdi. 25 yaşındaki oyuncu için bilgi alındığı ve yakın zamanda temasların başlayacağı bildirildi. Haberde, konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Kolombiya'nın Barrancabermeja kentinde doğan yetenekli kaleci Kevin Leonardo Mier Robles, bir sonraki büyük hamlesini düşünürken Avrupa'da ilgi odağı oldu. Meksika ekiplerinden Cruz Azul'da forma giyen kaleci, gelecek sezon için Galatasaray'ın radarına girmeyi başardı. Türk kulübü, Muslera'nın boşluğunu yetenekli bir isimle doldurmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın, Kevin Mier için temaslarda bulunacağı öğrenildi. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen Kolombiyalı kaleci, teklife sıcak bakabilir."