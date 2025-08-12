Galatasaray kalesinde üç bilinmeyenli denklem

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray kalesinde üç bilinmeyenli denklem

Osimhen transferi sonrası gözünü kaleye diken Galatasaray, Muslera’nın yerine 3 dünya yıldızından birini getirmeye hazırlanıyor. Ederson için City ile pazarlık sürerken Diogo Costa ve Sommer de alterantif olarak listede yer alıyor.

Victor Osimhen transferinin ardından önceliğini kaleci takviyesine veren Galatasaray, Fernando Muslera’nın yerini dünyaca ünlü bir isimle doldurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda gündemde üç isim öne çıkıyor:

Listenin ilk sırasında Manchester City’den Ederson yer alıyor. Oyuncuyla prensipte anlaşma sağlanırken, bonservis pazarlıkları İngiliz ekibiyle devam ediyor. Transferin gerçekleşmemesi durumunda ise rota, Porto’nun genç yıldızı Diogo Costa ve Inter’in deneyimli eldiveni Yann Sommer’e çevrilecek.

Son Haberler
Kanser savaşında yeni umut! Zaferin anahtarı belli oldu
Kanser savaşında yeni umut! Zaferin anahtarı belli oldu
Galatasaray Gardi'yi ihya etti!
Galatasaray Gardi'yi ihya etti!
Hatay’da alevlerle mücadele: Yayladağı’nda orman yangını kontrol altına alınıyor
Hatay’da alevlerle mücadele: Yayladağı’nda orman yangını kontrol altına alınıyor
Ekrem İmamoğlu iktadara işaret etti: Sistem çöktü
Ekrem İmamoğlu iktadara işaret etti: Sistem çöktü
Cari açık beklentinin üstünde gerçekleşti
Cari açık beklentinin üstünde gerçekleşti