Galatasaray kalesinde üç bilinmeyenli denklem

Victor Osimhen transferinin ardından önceliğini kaleci takviyesine veren Galatasaray, Fernando Muslera’nın yerini dünyaca ünlü bir isimle doldurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda gündemde üç isim öne çıkıyor:

Listenin ilk sırasında Manchester City’den Ederson yer alıyor. Oyuncuyla prensipte anlaşma sağlanırken, bonservis pazarlıkları İngiliz ekibiyle devam ediyor. Transferin gerçekleşmemesi durumunda ise rota, Porto’nun genç yıldızı Diogo Costa ve Inter’in deneyimli eldiveni Yann Sommer’e çevrilecek.