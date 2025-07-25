Galatasaray Kanadalı oyuncuyu transfer etti

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Galatasaray Kanadalı oyuncuyu transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Kanadalı smaçör Stephen Maar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, Kanadalı smaçör Stephen Maar ile kadrosunu güçlendirdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Kulübümüz, 1994 doğumlu oyuncu Stephen Maar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel voleybol kariyerine 2012 yılında McMaster Univ. takımında başlayan oyuncu sırasıyla Kioene Padova, Calzedonia Verona, Revivre Axopower Milano, Dynamo Moscow, Allianz Milano, Top Volley Cisterna, Mina Vero Volley Monza ve Gas Sales Bluenergy Piacenza takımlarında forma giydi.

Kulüp kariyerinde; 1 Challenge Kupası şampiyonluğu bulunan oyuncumuz, forma giydiği karşılaşmalarda; en iyi smaçör, en skorer oyuncu ve en iyi manşet alan oyuncu olarak seçildi.

Stephen Maar’a Galatasaray HDI Sigorta’ya hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forma altında başarılar diliyoruz.

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