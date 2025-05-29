Galatasaray kaptanı Fenerbahçeli yıldızı paylaştı: Steve oldum!

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen A Mili Voleybol Takımları Galası'na Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin yıldızları katıldı. Geceyle ilgili Galatasaray kaptanı İlkin Aydın sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fenerbahçeli Kaan Gürbüz ile Eczacıbaşı'ndan Elif Şahin'le fotoğrafını gülen bir emojiyle paylaşan İlkin Aydın, "Steve oldum arkadaşlar" dedi.

"Steve olmak" ifadesi, sosyal medyada yaygınlaşan bir mizah akımı. Bu ifade, bir çiftin yanındaki üçüncü kişinin durumunu esprili şekilde tanımlamak için kullanılıyor. Sosyal medyada kullanıcılar arasında akım haline gelen "Steve" ismi bu tarz fotoğraflarda yalnız kalan kişilere takılan sembolik bir ad haline geldi.

