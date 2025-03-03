Galatasaray kâr edilen rakamı açıkladı

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Galatasaray kâr edilen rakamı açıkladı

Galatasaray Kulübü, 30 Kasım 2024 dönemi itibarıyla 710 milyon TL kâr yaptığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, 30 Kasım 2024 dönemi itibariyle 710 milyon TL kâr ettiğini KAP'a açıkladı.

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