Galatasaray kara bulutları dağıtamadı: Zorlu deplasmanlara gidecek

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede iki defa öne geçmesine rağmen sahada iki puan bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 sona ererken yönetimle beraber hedefteki isim teknik direktör Okan Buruk oldu. Geçen hafta evindeki Fenerbahçe derbisini 0-0 tamamlayan Galatasaray, Kasımpaşa beraberliğiyle üst üste ikinci beraberliğini alırken, sarı-lacivertlilerin, Antalyaspor'u 3-0'la geçmesi sonrası lig yarışındaki 6 puanlık avantajını 4'e düşürdü.

FUTBOLDA DÜN YOK!

Süper Lig'de son 11 maçlık sürece girilirken, Galatasaray camiasında şampiyonluğun kaybedilmesi endişesi yaşanıyor. Alanyaspor, Beşiktaş, Samsunspor, Eyüpspor, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarına gidecek sarı-kırmızılıları zorlu maçlar bekliyor. Önceki 2 sezon Galatasaray'ı şampiyon yapan Okan Buruk'tan bir an önce oyuna çözüm bulup galibiyet serisi oluşturması bekleniyor.

ICARDİ'NİN SAKATLIĞI, AVRUPA'YA VEDA

Galatasaray'da ana sorunlar takımın yıldızı Mauro Icardi'nin sakatlığıyla başladı. 7 Kasım 2024'te oynanan maçta Galatasaray son yılların en keyif veren, herkeste hayranlık uyandıran bir oyunla İngiliz ekibi Tottenham Hotspur’u mağlup ederken, Icardi'nin sakatlanması büyük kayıp olmuştu. O maçta 3’lü savunma hattıyla sahada olan sarı-kırmızılılar, harika bir oyun çıkarınca teknik heyet de bu sistemi benimsemişti. Ama Icardi'nin sezonu kapatması ve o sistemin önemli bir parçası olması, sarı-kırmızılılar bir çıkmaza ve kararsızlığa soktu. Okan Buruk ve ekibi 3'lü savunma hattıyla sahaya çıkış olmayınca 4'lüye dönüş sonrasında yine 3'lü denemeleri çemberine girdi. 7 Kasım sonrası UEFA Avrupa Ligi grubunda 4 maça çıkan sarı-kırmızılılar; 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak elindeki avantajı kullanamadı ve ilk 8 dışında kaldı. Özellikle iç sahada oynanan Dinamo Kiev maçında iki farklı öne geçilmesine rağmen galibiyetin korunamaması Galatasaray'da önemli kırılma noktalarından biri oldu.

OCAK DÖNEMİ PLANLAMASINDAKİ SIKINTI

Galatasaray, Avrupa'da final hedefi koyduğu için ara transfer döneminde önemli hamleler yapmayı planlıyordu. Okan Buruk, 3'lü oynamak istediği için bir stoper, bir sağ bek bir de forvet arkası bir oyuncu isteniyordu. Galatasaray, uzun süre peşinde koştuğu üst düzey stoper Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptırdı. Üst düzey forvet arkası yerine üst düzey santrfor Alvaro Morata transfer edildi. Sağ beke Frankowski alındı ama Avrupa listesine yetiştirilemedi. Stoper olarak birçok dünya çapında geçen isim sonrası Davinson Sanchez'in referansı ve scout ekibinin onayıyla Carlos Cuesta alındı. Orta sahaya transfer planlanılmazken, taraftarın baskısı ve başkan Dursun Özbek'in inisiyatifiyle Mario Lemina alındı ama Avrupa listesine yazılmadı.

Yeni transferlerden Ahmed Kutucu da Avrupa listesi dışında kaldı. Üç yeni isim ekleme hakkı Roland Sallai ile birlikte Cuesta ve Morata'dan yana kullanıldı. Direkt A takıma 6 net transfer yapılan bir transfer dönemi olmasına rağmen bu süreç hem yönetimi hem teknik heyeti çok yıprattı.

6 MAÇTA BİR GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu'nda deplasmanda AZ Alkmarr’a 4-1 mağlup olunurken, Galatasaray 3’lü savunmayla sahada yer aldı. Ayrıca aynı karşılaşmada Morata da sakatlandı. Sonrasında ligde Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, o maça da 3'lü savunmayla başlamış, ilk yarıdaki sıkıntılı oyun sebebiyle ikinci yarı 4'lü savunmaya dönüp, tepki alan Cuesta'yı da kenara almıştı. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın 6 maçlık süreçte kazandığı tek maç oldu. AZ Alkmaar ile oynanacak rövanş maçı öncesi küçük de olsa bir umut vardı ancak o maçta liste dışı kalan Lemina, Frankowski gibi isimlerin olmaması umut kırıyordu. Cimbom 4 farklı galibiyet almak bir yana dursun tabelada 2-2 yazsa da fark yemenin kıyısından döndü. Galatasaray, Avrupa'dan elenmişti. Final hayalleriyle çıkılan yolda rehavet ve sistem istikrarını sağlayamamak Galatasaray'ı şubat ayından Avrupa'da saf dışı kalmasına sebep olmuştu.

LİGE DÖNÜLDÜ AMA...

Galatasaray, Avrupa'ya veda edilmesinin ardından rotayı tamamen lige çevirdi. Evinde, Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray rakibinden 6 puan öndeydi. Teknik direktör Okan Buruk, Mertens'i kulübeye çekerken, 4'lü savunmaya döndü ve merkezde de büyük bir çoğunluğun görmek istediği Lemina, Torreira, Sara orta sahasını tercih etti. Galatasaray bu maçtan nispeten istediği sonucu aldı ancak oyun yine ışık vermedi. Hafta içi Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u da deviremeyip berabere kalan sarı-kırmızılılarda hoşnutsuzluk arttı. Cimbom son olarak Kasımpaşa'ya da puan bırakınca tepkiler tavan yaptı. Ancak Galatasaray, Süper Lig'de hala avantajlı durumda. Teknik direktör Okan Buruk 10 Şubat'tan sonra ilk kez takıma yarına izin verecek. Ve bu çarşamba gününden itibaren yeni bir sayfa açarak şampiyonluğa emin adımlarla yürümek için elinden geleni yapacak.