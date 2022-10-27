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Galatasaray'a kötü bir haber daha

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı. 

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 19:43
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Galatasaray Karagümrük maçına hazır

Galatasaray'a kötü bir haber daha
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Süper Lig'in 12. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idmanın, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı kırmızılı takıma sakatlık ve cezalardan sonra kötü bir haber de Yusuf Demir'den geldi.

İdmanda bir pozisyonda ayağı çime takılan ve sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Yusuf Demir'in yapılan tetkikleri sonucunda, ilgili kas grubunda aşırı gerilmeye bağlı zorlanma tespit edildiği bildirildi. Genç oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı, saat 20.00'de başlayacak.

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