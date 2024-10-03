Galatasaray, Karahan Efeoğlu ile yolları ayırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, Karahan Efeoğlu ile yolları ayırdı

Galatasaray, 20 yaşındaki basketbolcu Karahan Efeoğlu ile yolları ayırdı. 20 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz şubat ayında kadrosuna kattığı, uzun forvet pozisyonunda oynayan Karahan Efeoğlu ile yollarını ayırdı.

20 yaşındaki basketbolcunun ayrılığıyla ilgili olarak sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz sezon takımımıza katılan genç oyuncumuz Karahan Efeoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Karahan Efeoğlu’na Galatasaray forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Anadolu Efes altyapısında yetişen ve 2023’ün yaz aylarında eğitim ve basketbol kariyerini sürdürmek üzere Amerikan NCAA Ligi takımlarından University of Utah’a transfer olan Karahan Efeoğlu, Şubat 2024'te Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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